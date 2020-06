Islandi presidendivalimisi on ülekaalukalt võitmas Jóhannesson

Jóhannessoni suurt edu rivaali Guðmundur Franklin Jónssoni üle ennustasid ka arvamusküsitlused.

Pärast panganduskriisi 2008. aastal on 365 000 elanikuga Island taastanud osaliselt majandusliku ja poliitilise stabiilsuse, mis on tulnud 52-aastasele presidendi populaarsusele kasuks, kirjutas uudisteagentuur AFP.

Esialgsete tulemuste järgi kogus Jóhannesson 90 protsendi suuruse toetuse ja on võitnud uue nelja aasta pikkuse mandaadi.

«Ma saadan õnnitlusi Guðnile ja tema perekonnale,» ütles Jónsson Islandi rahvusringhäälingule.

President Jóhannesson hääletas varakult, saabudes pealinna Reykjavíki lähedal Álftanesis asuvasse valimisjaoskonda jalgrattaga.

«Kui ma saan minu kaasmaalaste toetuse, jätkan ma samal teel,» ütles ta AFP-le.

Mitmed saareriigi valijad viitasid kandidaadi «iseloomule» kui peamisele kriteeriumile oma hääle andmisel.

«Ma üritan aru saada inimese iseloomust,» ütles üks valijatest. «Kui see inimene on aus, siis see on minu jaoks number üks.»

Presidendi roll on Islandil suuresti sümboolne, kuid tal on volitus vetostada seaduseelnõusid ja saata need rahvahääletusele.

Jóhannessonist sai 2016. aastal riigi noorim president alates iseseisvumisest 1944. aastal ning tema toetus on uuringufirma MMR andmeil püsinud kõrge 76 ja 86 protsendi vahel.