Euroopa Komisjon võttis kasutusele õiglase ülemineku platvormi

«Meie rohelise kokkuleppe eesmärk on näidata uut kaasava ülemineku mudelit, mis põhineb õiglasel üleminekul. Majanduse ja ühiskonna taasülesehitamisel võlgneme oma lastele ja lapselastele selle, et haarame kinni võimalusest ehitada üles jätkusuutlikum tulevik. Õiglase ülemineku platvormi abil saame hakata seda ellu viima,» ütles Timmermans.

Ferreira lisas, et õiglase ülemineku platvorm on kindel samm kliimaneutraalse Euroopa suunas ja ta julgustab kõigi liikmesriikide ametiasutusi seda täiel määral ära kasutama õiglase ülemineku territoriaalsete kavade väljatöötamisel ja rakendamisel, mis edendavad majanduse taastamist ning uusi oskusi ja töövõimalusi.

«Olen kindel, et kedagi ei jäeta kõrvale ning et kõik piirkonnad ja eurooplased saavad kasutada rohelisema ja õiglasema digitaalse tuleviku eeliseid,» ütles Ferreira.

Simson ütles, et õiglase ülemineku platvorm pakub kohandatud toetust piirkondadele, mida rohepööre kõige rohkem mõjutab ning see koondab kõigi asjaomaste komisjoni talituste eksperditeadmisi tagamaks, et fossiilkütuseid tootvatel ja süsinikdioksiid-mahukatel piirkondadel on olemas kogu teave ja abi ning kõik vahendid, mida nad vajavad oma majanduse õiglaseks ümberkujundamiseks.