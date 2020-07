Saksamaa noomis EL-i "häbiväärset" ümberkäimist sisserändeküsimusega

Euroopa Liidu siseministrite videokohtumisel kõnelnud Seehoferi sõnul tehakse iga kord suuri pingutusi, et migrandid liikmesriikide vahel ära jagada ning iga kord on vaid vähesed liikmesriigid valmis seda tegema.

«Pikas vaates ei saa me jätta Itaaliat, Maltat, Kreekat ja Hispaaniat antud probleemiga tegelemisel üksi,» ütles Seehofer ning lisas, et «väga paljud liikmesriigid keelduvad osalemast».

«See on olukord, mis pole Euroopa Liidu vääriline.»

Algatusega on liitunud vaid üksikud riigid nagu Portugal, Luksemburg ja Iirimaa.

Seehofer loodab veenmisega rohkem riike kaasa tõmmata, kuid tunnistab, et see on «väga-väga raske».