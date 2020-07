Macron hurjutas ELi tippkohtumisel Ruttet ja Kurzi

Kolme päeva jooksul pole 27 liikmesriigi liidrid jõudnud kokkuleppele 750 miljardi euro suuruse taastamispaketi üksikasjades. Paketi eesmärk on aidata koroonaviirusest räsitud riikidel saada laene ja toetusi, et majandusele antud hoobist taastuda.

Niinimetatud «kokkuhoidlike» riikide seltskond, mida veavad Hollandi peaminister Mark Rutte ja Austria kantsler Sebastian Kurz, on seisnud vastu suurema osa fondi pandava raha niisama toetusteks jaotamisele.

Prantsuse delegatsiooni üks liige ütles AFP-le, et osa väidetest selle kohta, mis kinniste uste taga juhtus, on veidi üle paisutatud ja «karikatuurseks» keeratud, ent kinnitas samas, et Macron oli «nende vasturääkivuste suhtes võtnud karmi hoiaku».