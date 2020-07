WHO: koroonapandeemia mõjusid on tunda veel aastakümneid

Maailmas on koroonaviirusesse nakatunud vähemalt 17,3 miljonit inimest, neist on surnud ligi 675 000.

WHO erakorraline komitee, mis koosneb 18 liikmest ja 12 nõuandjast, on koos neljandat korda alates COVID-19 kriisi algusest.

«Pandeemia on kord-sajandi-jooksul tervishoiukriis, mille mõjusid on tunda aastakümneid,» ütles WHO peadirektor Tedros Adhanom Ghebreyesus kohtumist avades.

Pole aga mingit kahtlust, et WHO säilitab pandeemia staatuse kui PHEIC - kõige kõrgema astme, mis kuulutati välja 30. jaanuaril.

Ta märkis, et paljud riigid, mis uskusid, et on halvimast juba möödas, maadlevad praegu uute puhangutega. Mõned, mis olid pandeemia alguses vähem mõjutatud, näevad nüüd nakatumiste ja surmajuhtude arvu tõusu. Mõned, mida tabasid suured puhangud, on saanud viiruse kontrolli alla.