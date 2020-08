Rootsis tõusis koroonasurmade arv 5747-ni

Rootsis on kinnitust leidnud ühtekokku 81 181 inimese nakatumine uude koroonaviirusesse.

Peaepidemioloog Anders Tegnelli sõnul on pandeemiaolukord riigis stabiilne ja jätkab liikumist positiivses suunas.

Tegnell ütles meediale, et intensiivravi vajavate Covid-19 haigete arv on langenud mitu nädalat, praegu on selliseid patsiente haiglates 38.