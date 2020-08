Minister: Venemaa teab vaktsiini kasutamiseks viiruse kohta piisavalt

«Tänase seisuga saab meie haiglates ravi 92 000 inimest ja 2900 patsienti on raskes seisundis intensiivravil. Seega me usume, et kättesaadav informatsioon on piisav, et uue koroonaviiruse profülaktilised meetodid kasutusele võtta,» ütles ta.

«Tundub, nagu väliskolleegid tajuvad Vene ravimite teatavat konkurentsieelist ja üritavad väljendada teatud arvamusi, mis on täiesti alusetud, meie arvates. See on tõsi, et paljud riigid on suurendanud oma uurimisprotsessi ühel või teisel viisil, kuid Vene vaktsiin on lahendus, mis tugineb kindlatel kliinilistel andmetel,» ütles Muraško.