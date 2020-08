Šotimaal sööstis reisirong rööbastelt maha, on raskelt vigastatuid

Telekaadrites on näha sündmuskohalt tõusmas suitsu. Kohal on umbes 30 päästeteenistuse sõidukit.

«Päästeteenistused on hetkel sündmuskohal ja see on kuulutatud tõsiseks vahejuhtumiks,» ütles Sturgeon.

«Ma kardan, et on esialgseid teateid tõsistest vigastustest,» lisas ta.

Kohalik seadusandja Andrew Bowie teatas, et käimas on suur päästeteenistuse operatsioon ja et ta on juhtunut arutanud Briti transpordiministri Grant Shappsiga.