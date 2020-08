EL kiitis heaks Valgevenele sanktsioonide kehtestamise

«EL käivitab nüüd sanktsioonide protsessi nende vastu, kes on vägivalla, kinnipidamiste ja valimistega seotud pettuse eest vastutavad,» ütles Rootsi välisminister Ann Linde.

Kui nimekiri on valmis saanud, peab iga nimi saama EL-i liikmesriikide ühehäälse heakskiidu. Ametnike sõnul ei olnud mitte ükski 27 liikmesriigist vastu sanktsioonide kehtestamisele kui sellisele.

Venemaa on kritiseerinud EL-i vastust Valgevene kriisile ja süüdistab välisriike Valgevene siseasjadesse sekkumises.

Valgevene välisminister Vladimir Makei ütles reedeses telefonikõnes oma Šveitsi ametivenna Ignazio Cassisega, et Minsk on valmis konstruktiivseteks ja objektiivseteks kõnelusteks välispartneritega.

Minski ja teiste Valgevene linnade tänavaile on juba kuus päeva järjest Lukašenko väidetava valimisvõidu vastu tulnud protestima kümneid tuhandeid inimesi.

Miilits on kasutanud nende laialiajamiseks kummikuule, pisargaasi, šokigranaate ja vähemalt ühel juhul ka lahingmoona. Sadu inimesi on saanud viga ja võimud on kinnitanud ka kahe inimese surma.