Orkaan Laura nõudis Louisianas neli inimelu

Otsingurühmad võivad paraku leida veel ohvreid, ütles kuberner, kuid märkis, et torm ei tekitanud sellist katastroofilist kahju, milleks oldi valmistunud.

«Meil on paljutki, mille üle tänulik olla,» ütles kuberner John Bel Edwards pressikonverentsil.

«On selge, et me ei kannatanud ega kandnud absoluutset katastroofilist kahju, mida pidasime tõenäoliseks, tuginedes eilse õhtu prognoosidele,» ütles Edwards. «Ent me kandsime märkimisväärses koguses kahju.»