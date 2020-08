Orkaan Laura nõudis Louisianas vähemalt kuus inimelu

Uusimate surmajuhtude seas on 24-aastane mees, kes suri süsinikmonoksiidi mürgitusse oma kodus töötanud generaatori tõttu, ütles sisejulgeoleku ja kriisivalmiduse osariigi kuberneri büroo kommunikatsioonijuht Mike Steele.

Otsingurühmad võivad paraku leida veel ohvreid, ütles veidi varem osariigi kuberner John Bel Edwards, kuid märkis, et torm ei tekitanud sellist katastroofilist kahju, milleks oldi valmistunud.

«Meil on paljutki, mille üle tänulik olla,» ütles Edwards pressikonverentsil.

«On selge, et me ei kannatanud ega kandnud absoluutset katastroofilist kahju, mida pidasime tõenäoliseks, tuginedes eilse õhtu prognoosidele,» ütles Edwards. «Ent me kandsime märkimisväärses koguses kahju.»