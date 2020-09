Igor Taro Valgevene kroonika 06.09

Minskis hakkas rahvas traditsiooniliselt pühapäeval kell 14 kogunema suurele «Ühtsuse marsile». Tuleb märkida, et selle sündmuse hoog pole nädalatega sugugi raugenud. Nii varasematel nädalatel kui eile saabus Võitjate prospektile president Aljaksandr Lukašenka töörestidentsi lähistele Iseseisvuse palee ette portaali naviny.media hinnangul kuni 200 000 inimest. Eile päeval hindas portaal tut.by osalejate arvuks vähemalt sada tuhat.

Üks märkimisväärne tähelepanek puudutab eile tänavatele toodud loosungeid. Nimelt on nüüd muu hulgas ilmunud ka Venemaa vastased sõnumid, mida varem polnud. Kuna Kremli administratsioon on pärast mõnda aega kestnud neutraalset hoiakut hakanud Valgevene võimudega aktiivsemalt suhtlema, siis pole see inimestele märkamatuks jäänud.