Venemaa ja Valgevene jätkavad ühiseid sõjaväeõppusi aasta jooksul

Mis puutub sõjalisse poolde, siis teil on õigus, meil on plaan ja täidame selle. Aasta jooksul korraldatakse mõned üritused kõigepealt Valgevenes ja seejärel praktiliselt igal kuul Venemaal,» ütles Putin kohtumisel Valgevene kolleegi Aleksandr Lukašenkaga Sotšis.

«Täna algavad juba veel mullu kavandatud sõjaväeõppused, mis kestavad mitu päeva, see on sõjaväeinimeste jaoks tavaline asi, mis on seotud sõjaväe ettevalmistusega. Kordan taas, et ei oleks mingisuguseid spekulatsioone: see on mullu kavandatud ja isegi teatavaks tehtud üritus. Pärast ühisõppuse kava täitmist naasevad Vene allüksused oma alalisse majutuskohta,» oli Putin juba varem seletanud.