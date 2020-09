VÄLISMAA KOROONAPÄEVIK ⟩ Hispaania valitsus tahaks Madridi täielikult sulgeda

Prantsusmaal on haigestumine Covid-19sse saavutanud enneolematu taseme, kuid piirangutest väsinud rahvas tõrgub leppimast üha karmistatavate ennetusmeetmetega. Samal ajal sooviks valitsus viiruse teise laine käes ägavas Hispaania pealinnas Madridis elu täielikult seisata ning teadlased oletavad, et koroonaviirus on ajaga muteerunud kergemini nakkavaks.