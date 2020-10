CBS: Taliban soovib Trumpi võitu presidendivalimistel

Mujahidi sõnul loodab Taliban, et Trump võidab valimised ja viib oma kava kohaselt USA väed Afganistanist välja. Mujahid märkis, et mujal võidakse Trumpi halvasti suhtuda, kuid Taliban peab teda terve mõistusega ja elutargaks meheks.

Teine liikumise esindaja ütles, et Taliban võttis uudise Trumpi koroonaviirusega nakatumise kohta vastu murega.

"Saime teada, et Trump andis koroonatestimisel positiivse tulemuse. Olime mures tema tervise pärast, kuid näib, et nüüd on ta paranenud," ütles islamist.