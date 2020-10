Hollandlased pidutsesid enne uute viirusepiirangute jõustumist

Haagis kogunes palju rahvast peaväljaku äärsetesse välikohvikutesse. Nad ütlesid, et toetavad kell 22 jõustuvaid meetmeid, kuid tahavad veel enne seda pidutseda.

«See on viimane õhtu enne sulgumist, viimane aeg pidutseda. See on eriline õhtu meie jaoks,» ütles 19-aastane Simon Karelse AFP-le Haagi peamises ööelupiirkonnas Pleinis.