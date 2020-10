Lätis ja Leedus lisandus taas rekordarv uusi koroonanakkuse juhtumeid

Lätis tuvastati reedel 259 uut koroonanakkuse juhtu, mis on suurim ööpäevane nakkusjuhtude arv, teatas laupäeval haiguste ennetamise ja kontrolli keskus.

Viimase 24 tunni jooksul suri neli koroonahaiget, mis on samuti suurim ööpäevane arv.

Lätis on koroonadiagnoosi saanud ühtekokku 4467 inimest, neist 1357 on paranenud. Surnud on 52 haigestunut.