Küsitlus: araablased eelistavad USA presidendina Bidenit

Vastandina oma eelkäijale Barack Obamale on Trump toetanud Araabia riikide juhte, sealhulgas Saudi Araabia kroonprintsi Mohammed bin Salmani, kellele on osaks saanud teravad kahtlustused inimõigusrikkumises.

«Kuid see on osalt tingitud sellest, et nad ei tea Bidenist kuigi palju – ainult pooled ütlevad, et on temast kuulnud, aga Trumpist on peaaegu kõik kuulnud.»