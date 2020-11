Palestiinlased loodavad Bideni administratsioonilt positiivset rolli

Nad avaldasid lootust, et USA taastab ühes uue administratsiooniga aktiivsema ja positiivsema rolli lahenduse leidmisel ja Palestiina riigi loomisel, on öeldud ühisavalduses. Abbas on kutsunud Bidenit üles korrigeerima palestiinlaste ja Washingtoni suhteid, mis varisesid kokku president Donald Trumpi ametiajal.