Amnesty International nõuab Karabahhi sõjakuritegude uurimist

Mõlemad pooled on süüdistanud teist rahvusvahelise õiguse rikkumises.

Amnesty kinnitab, et on analüüsinud 22 videot, mis kinnitavad kohtuväliseid hukkamisi, sõjavangide väärkohtlemist ja langenud vaenlaste surnukehade rüvetamist. Neist 12 videot näitavad Armeenia poole kuritarvitusi ja 10 videot Aserbaidžaani kuritarvitusi.

Ühel videol on näha, kuidas eakas mees palub kahelt Aserbaidžaani mundris sõjamehelt, et ta ellu jäetaks, aga siis lõikab üks sõduritest ta kõri läbi.

Teisel ülesvõttel on läbi pekstud ja kinni seotud Aserbaidžaani piirivalvemundris mees, kellele armeenia keelt kõnelev mees noa kõrisse surub.

«Nende videote kõlvatus ja ebahumaansus näitab tahtlikku soovi teha suurimat võimalikku kahju ja ohvreid alandada ja see on selges vastuolus rahvusvahelise humanitaarõigusega,» ütles Amnesty Ida-Euroopa ja Kesk-Aasia haru uuringute juht Deniss Krivošejev.

Inimõigusrühmitus kinnitab, et videod on ehtsad ning kriminaalpatoloog on vigastuste üksikasju täpsustanud.