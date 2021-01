Allikad: Iraagis hukkus IS-i rünnakus 11 Iraagi võitlejat

Islamiäärmuslased kasutasid kergrelvi ja hämarust, et rünnata Hashed al-Shaabi liikmeid Tikriti linnast idas. Kahe päeva eest hukkus Islamiriigi topeltpommirünnakus Bagdadis 32 inimest.

Ametlikult pole ükski rühmitus rünnakut omaks võtnud, kuid julgeolekujõud väidavad, et tegemist oli IS-iga.

Kohalikud ja Lääneriikide allikad on väljendanud muret Iraagi julgeolekujõudude valmiduse pärast. Nende võitlusvõimet on nõrgestanud Covid-19 levik, poliitilised siseheitlused ja korruptsioon, kirjutas AFP. Sel nädalal toimunud rünnakud võivad olla pigem märk just sellest tõsiasjast kui Islamiriigi uuest suuremast tulemisest.