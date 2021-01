Prantsusmaa ja USA on ühel meelel koroonaviiruse ja kliimamuutuse osas

«Me oleme üheskoos. Me saame olema tugevamad, olles silmitsi meie aja väljakutsetega. Tugevamad tuleviku rajamisel. Tugevamad meie planeedi kaitsmisel. Tere tulemast tagasi Pariisi kliimaleppesse!»

USA demokraadist president on lubanud korvata neli aastat keskkonnakahju, mida tegi tema eelkäija Donald Trump, kuid see on alles algus.