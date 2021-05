Kriitikud süüdistavad Netanyahut sõjategevuse oma huvides kasutamises

Samal ajal kui ÜRO peasekretär António Guterres kutsus eile Iisraeli-Palestiina vägivalda viivitamatult lõpetama ja hoiatas ÜRO Julgeolekunõukogu kohtumisel, et võitluse kestmine vallandab piirkonnas ohjeldamatu kriisi, lubas Netanyahu telepöördumises jätkata nüüdseks nädal aega kestnud pommirünnakuid Gaza sektorit kontrolliva palestiinlaste äärmusrühmituse Hamas vastu.

«Meie kampaania terroriorganisatsiooni vastu jätkub täie jõuga. Me tegutseme praegu ja nii kaua kui vaja, et taastada teie, Iisraeli kodanike jaoks rahu ja vaikus. See võtab aega,» vahendas Sky News tema sõnu.