Ladina-Ameerika ja Kariibi piirkonnas ületas koroonasurmade arv miljoni piiri

Piirkonnas on ühtlasi tuvastatud üle 31,5 miljoni nakatumise.

Üle 90 protsendi surmajuhtumitest on registreeritud vaid viies riigis, mille elanikkond moodustab regiooni rahvastikust 70 protsenti; Brasiilias on surnud 446 309, Mehhikos 221 080, Colombias 83 233, Argentinas 73 391 ja Peruus 67 253 patsienti.

«COVID-19 on katkestanud enneaegselt miljoni inimese elu. See on traagiline verstapost kõigile piirkonna elanikele,» lausus Pan-Ameerika Terviseorganisatsiooni (PAHO) direktor Carissa Etienne.