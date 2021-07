Trump lubas Facebooki, Google ja Twitteri kohtusse kaevata

Kolmapäevasel pressikonverentsil teatas endine president, et pöördub ettevõtete ja nende juhtide vastu kohtusse, vahendas Business Insider .

«Meie juhtum tõestab, et selline tsensuur on ebaseaduslik, vastuolus põhiseadusega ja täielikult mitte-Ameerikalik,» lausus Trump.

Samas nendib väljaanne, et Trump on kohtuga ähvardanud üksjagu ettevõtteid, kuid vähesed neist on reaalselt kohtupinki jõudnud.