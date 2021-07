KOHALIK VAADE ⟩ Kirev Lõuna-Aafrika lahvatas heleda leegiga

Lahvatanud vägivalla taustal on terve hulk sotsiaalseid komponente, mis kuhjudes on tekitanud täiusliku tormi: hõimukonflikt, ebavõrdsus, populism ja üldine viletsus. See plahvatusohtlik kokteil on nüüd pannud proovile hapra ühiskonna ja seda koos hoidva sideme, Nelson Mandela müütilise kuju.