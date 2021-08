Riigi suuremad ajalehed ning ringhäälingud Sky News ja ITN ütlesid avalikus kirjas, et meediatöötajad on silmitsi «tagakiusamise, füüsilise kahju, vangistamise, piinamise või surmaga».

Kirjas osutati, et «oht on terav ja kasvav», kuivõrd mässulised on haaranud enda kontrolli alla suuri alasid ja olulisi piiripunkte.