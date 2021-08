«Ma alati ütlen, et käisin kahes erinevas Afganistanis. Loodus, olukord, inimesed, elutingimused – absoluutselt kõik oli erinev. Need on kaks erinevat maailma,» alustab Tanel Tiks, kes suundus 2009. aasta juulis sinna ELi politseimissioonile