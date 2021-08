USA president teeb teisipäeval pöördumise Afganistanist lahkumise osas

Valge Maja andmetel räägib Biden ameeriklastele muu hulgas, et miks ta ei muutnud oma otsust vägede väljaviimise tähtaja osas 31. augustiks.

«Nüüd on meie 20-aastane sõjaline kohalolek Afganistanis lõppenud,» jätkas president.

Biden kordas ühtlasi, et islamiliikumine Taliban on nõustunud lubama inimestel lahkuda ka edaspidi. Presidendi sõnul on üheks eesmärgiks taasavata Kabuli lennujaam, mis võimaldab inimestel riigist lahkuda ja toimetada Afganistanile humanitaarabi.