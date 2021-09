Briti uus välisminister õigustab kaitsepakti USA ja Austraaliaga

Kaitsepakt on viinud raevu Prantsusmaa, sest Austraalia on sellega seoses vahetanud Prantsuse allveelaevade leppe USA tuumaallveelaevade vastu. Vihane Pariis on kutsunud konsultatsioonideks koju oma suursaadiku Ühendriikides ja Austraalias.