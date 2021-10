Ajaleht: Euroopa Liit kaalub Ukrainas sõjaväelise väljaõppemissiooni loomist

Et pinged Kiievi ja Moskva vahel püsivad, siis soovib Euroopa Liit väljendada solidaarsust Ukrainale ning alustada seal ohvitseride koolitamist. Väljaande andmetel arutati vastavat dokumenti Euroopa Liidu poliitika- ja julgeolekukomisjoni tasandil.

Welt am Sonntagi andmetel on avaldanud soovi panustada sõjalise väljaõppemissiooni loomisse Ukrainas Eesti, Läti, Leedu, Poola, Rumeenia ja Slovakkia. Oma toetust on avaldanud samuti Rootsi ja Soome.