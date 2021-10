Taliban korraldas Kabuli lähedal toetusürituse võidu tähistamiseks

Ühegi välisriigi valitsus seni islamistlike endiste mässuliste valitsust tunnustanud pole, kuid seitse nädalat pärast Kabuli vallutamist on nende võimuletuleku vastu toimunud korduvad meeleavaldused.

Varasemad protestid Talibani «vahevalitsuse» vastu, millest paljusid korraldasid naised, on pärast sanktsioneerimata meeleavalduste keeldu peatunud, kuid pühapäevasel ametlikul võitu tähistaval kogunemisel Kabuli äärelinnas Kohdamanis osales 1500 meest ja noorukit.

«See on päev, mida ootasime,» ütles Khalil Haqqani, Talibani värske pagulaste minister, kelle Ühendriigid kuulutasid 2011. aastal tagaotsitavaks terroristiks, pannes tema leidmise eest välja viie miljoni dollari suuruse pearaha. Ta on üks oma venna Jalaluddini asutatud Haqqani võrgustiku liidreid.

«Saavutasime oma eesmärgi, aga seda tuleb kaitsta,» ütles ta, automaat kõnepuldile toetumas. Ta hooples, et riiki ootab «helde tulevik», hoolimata sellest, et rahvusvahelised doonorid on toetusest loobunud.