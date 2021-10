Endine töötaja: Facebook teab oma hävituslikust mõjust lastele ja rollist genotsiidis

Haugen nentis, et sotsiaalmeedia firmas lokkab vaikimiskultuur ning firma kasuhimu mõjub hävituslikult lastele ja õõnestavalt demokraatiale. Naine süüdistas firmat ka autoritaarsete režiimide tööriistaks olemises.

Endine töötaja, 37-aastane Haugen ütles pühapäeval CBS Newsile, et on viimastel nädalatel jaganud mitmeid Facebooki sisedokumente ajalehega Wall Street Journal. Väljaanne leidis 2019. aastast pärit Instagrami uuringu dokumentidest, et rakendus mõjub kahjustavalt tüdrukute vaimsele tervisele.