«Kui asi teistega paremini läheb, siis hea meelega,» olla Die Welti allikate väitel Laschet andnud mõista eile õhtul peetud Kristlik-Demokraatliku Liidu (CDU) ja selle Baierimaa sõsarpartei Kristlik-Sotsiaalse Liidu (CSU) parlamendifraktsiooni videokonverentsil, et on valmis taanduma. «Isik on viimane, esmane on idee ja projekt.»