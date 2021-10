INTERVJUU ⟩ Valgevene opositsionäär: keegi ei tea, mis Lukašenka peas tegelikult toimub

Minu arvates oli see arengutee reaalne, kuniks toonane president Lukašenka viis 1996. aastal läbi referendumi presidendi ja parlamendi võimu ümberjagamise kohta. See oli minu jaoks esimene kord, kui avalikust sektorist lahkusin ning läksin ülikooli tööle.

Pärast eelmise aasta [presidendivalimiste] võltsitud valimistulemusi sain ma selge sõnumi, et valgevenelaste teenimine välistab Lukašenka heaks töötamise. Ma otsustasin ameti maha panna ning teisele poole barrikaadi minna, et võidelda uue ja demokraatliku Valgevene eest. Ma olen kindel, et me selleni ka jõuame.