Nakatumine on Ühendkuningriigis olnud oktoobri algusest saadik kiires tõusus ning kaheksa päeva järjest on uusi Covid-19sse haigestunuid lisandunud üle 40 000 päevas.

Arstide liidu (BMA) juhi Chaand Nagpauli sõnul tuleks plaani B rakendada enne, kui haiglad on ülekoormatud. «Eesliinil töötavate arstidena võime veendunult öelda, et see aeg on nüüd,» lausus ta The Guardianile.