Taiwani välisminister: konflikt Hiinaga oleks globaalne katastroof

Wu lisas, et Hiina võib süvendada pingeid Taiwaniga ka selleks, et juhtida kodust tähelepanu kõrvale majanduse aeglustumiselt ja energianappuselt.

«Autoritaarsete režiimide klassikaline teooria on see, et kui millal iganes on kodumaine kriis, soovivad nad luua väliseid kriise, et juhtida kodust tähelepanu kõrvale,» ütles Wu.