Raport tõi esile Etioopia konflikti äärmise jõhkruse

OLA pressiesindaja Odaa Tarbii ütles, et relvarühmituse eesmärgiks on Abiy valitsuse kukutamine. Valitsusjuhi võimult kõrvaldamine on «juba kindel», lisati.

Etioopia valitsuse kehtestatud eriolukorra alusel võivad võimud relvajõududesse värvata kõik sobivas vanuses kodanikud, kel on relvad. Samuti on neil õigus peatada meediaettevõtete tegevus, kes nende hinnangul «otseselt või kaudselt» annavad moraalset toetust TPLF-ile, teatas rahvusringhääling Fana.

Suur osa Põhja-Etioopiast on kommunikatsioonisulu all ning ajakirjanikele on ligipääs piiratud, mille tõttu on äärmiselt raske ka uudiseid lahinguväljalt sõltumatult kinnitada.