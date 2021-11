Talibani liider hoiatab ülejooksikute ja sisseimbujate eest

Ohu tõsidust näitab asjaolu, et end varju hoidev liider Haibatullah Akhundzada tegi kirjaliku avalduse, soovitades Talibani komandöridel oma ridu puhastada.

«Kõik rühmituste vanemad peavad oma read üle vaatama ja uurima, kas seal ei ole mõnd tundmatut üksust, mis töötab valitsuse tahte vastu, see tuleb siis võimalikult kiiresti välja rookida,» õpetab kõrge juht.

Praegu on rühmitused verivaenlased, kuid aastate jooksul on toimunud liikumisi ühest teise ning mõlemad kasutasid omal ajal valitsuse destabiliseerimiseks enesetapuplahvatuste ja tsiviilelanike tapatalgute taktikat.

Talibani komandörid kinnitavad, et tulevad riigis stabiilsuse ja julgeoleku taastamisega toime, kuid viimasel ajal on aset leidnud ka tapmisi, mille taga on Talibani ridadesse imbunud äärmusvõitlejad.