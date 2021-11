Amnesty: Pfizer pole tarninud lubatud vaktsiine vaestesse riikidesse

Pfizer kinnitas, et tarnib veel selle aasta lõpuks vähemalt miljard vaktsiinidoosi vaestesse riikidesse. Kuid Amnesty kritiseeris ravimifirma klassifikatsiooni, kus madala ja keskmise sissetulekuga riigid on kõik samas pundis.

«Arvud näitavad, et Pfizer ei tarni jätkuvalt vaktsiini madala sissetulekuga riikidesse, ehkki väidab, et teeb seda.»

Pfizer kirjutas meili teel saadetud kommentaaris, et on teadlik, et vaktsiinid on jõudnud madalama sissetulekuga riikidesse suhteliselt aeglasemalt. Ettevõte sõnul on aga oluline tähele panna, et kaks kolmandikku 1,3 miljardist vaesuses elavast inimesest elab keskmise sissetulekuga riikides.