Süüria president koondas ülemvaimuliku ametikoha

SANA ei avaldanud sammu põhjendust, aga on teada, et valitsus on püüdnud aastaid suurendada riigi kontrolli usuasjade üle.

Presidendi samm on toonud sotsiaalmeedias vastakaid reaktsioone. Mõne arvtes on see riigi sekkumine usuasjadesse, teised leidavad, et see on vajalik võitluseks ekstremismiga.