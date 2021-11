ÜLEVAADE ⟩ Andersson püsis Rootsi esimese naispeaministrina seitse tundi

«Tava järgi peab koalitsioonivalitsus tagasi astuma, kui üks partei lahkub valitsusest. Minu hinnang on, et see peab kehtima ka, kui parlament on valinud uue peaministri, aga valitsus pole ametisse astunud,» lausus Andersson õhtul peetud pressikonverentsil, lisades, et andis Riksdagi esimehele teada, et soovib nüüd sotsiaaldemokraatide vähemusvalitsuse peaministrikandidaadina hääletusele seadmist.