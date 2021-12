«On mõistetav ja kohane praegu seda arutelu juhtida – kuidas me saame julgustada ja võimalik, et mõelda kohustuslikule vaktsineerimisele Euroopa Liidus,» lausus eile pressikonverentsil Euroopa Komisjoni president Ursula von der Leyen, rõhutades samas, et tegu on tema isikliku seisukohaga. «See vajab arutelu. See vajab ühist lähenemist. Kuid see on minu arvates diskussioon, mida tuleb pidada.»