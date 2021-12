Soomes võeti vahi alla viis terroriakti kavandamises kahtlustatavat

Kõrge politseiuurija Toni Sjöblom ütles avalduses, et meeste elukohtade läbiotsimisel leiti materjale, mis tugevdab arvamust, et nad radikaliseerusid. Samuti annab materjal alust kahtlustada neid terroriplaanides.

Soome kaitsepolitsei Supo teatas märtsis, et riigi terroriohu tase on «kõrgendatud», mis on neljatasemelisel skaalal teine. Esimene tase on sealjuures kõige madalam ohutase.