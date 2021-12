Demokraadist senaatori «ei» takistab Bideni sotsiaalpaketi läbiminekut

«Ma ei saa selle poolt hääletada... Ma lihtsalt ei saa,» ütles Manchin pühapäeval Fox News'is.

Build Back Better seaduseelnõu eesmärk on suunata 1,75 triljonit dollarit muu hulgas haridusse, terviseteenustesse, lastehoidu ja puhtale energiale üleminekusse on Bideni poliitika keskne osa.

President on pidanud mitmeid läbirääkimisi Manchiniga, kes peab projekti liiga kalliks ja väidab, et see suurendab veelgi inflatsiooni, mis on nüüd Bideni ja USA tarbijate jaoks suur mure.

Manchini toetus on ülivajalik tagamaks eelnõu läbiminek lõhestatud senatis, kuid nüüd kinnitas ta otsustavust seadusele vastu seista.

«Ma olen proovinud kõike, mis inimlikult võimalik ... See on ei.»