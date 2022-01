See, et Kasahstanis puhkesid meeleavaldused, ei ole üllatav. Küll aga on üllatav see, et need muutusid niivõrd vägivaldseks. Kuigi meeleavalduste käigus on poliitilised nõudmised teravnenud, on vara rääkida mingisuguse värvilise revolutsiooni puhkemisest, märkis Eesti suursaadik Kasahstanis Toomas Tirs.