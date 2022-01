Von der Leyen nõuab ELi kaasamist Ukraina kõnelustele

Von der Leyen ütles järgmiseks nädalaks kavandatud USA ja Venemaa julgeolekukõneluste eel Pariisis ajakirjanikele: «Üks on selge: ei mingit lahendust ilma Euroopata. Milline ka ei oleks lahendus, Euroopa peab olema kaasatud.»

Ta lisas, et Euroopa Liit on Ukrainas «vägagi kohal», tema finantsabi ulatub 6 miljardi euroni ning Ukraina on tähtsal kohal Venemaalt tuleva gaasi transiidikeskusena.