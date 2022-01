ÜLEVAADE ⟩ Rootsis astus kohtu ette poja ISISe lapssõduriks andnud naine

«Alates sellest, kui ta oli 12-aastane, kuni 15-aastaseks saamiseni, hoolitses ema tema eest iga päev, lubades muu hulgas tal elukohas käsitseda relvi ja sõjavarustust. Ta pole ühelgi hetkel takistanud, et poega kasutatakse lapssõdurina,» lausus Devgun SVT teatel eile hommikul alanud kohtuprotsessil. «Ta (poeg – toim) on seatud eluohtlikku olukorda. Lapssõdurina on ta ka ise põhjustanud suurt kahju ja ränki kannatusi.»