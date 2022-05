IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Harkivi rinne on Vene vägedel lootusetult kokku varisenud

Peamised muutused on Bilohorivka piirkonna lõplik puhastamine Vene okupantidest ning samal ajal Vene vägede pealetungi aktiveerimine koos õhulöökidega Izjumist otse Slovjanski peale.

Vene okupantide kaotused Ukraina peastaabi andmetel päeva alguse seisuga olid järgmised - seltsimehi 26900 (+250), tanke 1205 (+10), soomukeid 2900 (+27), suurtükke 542 (+8), raketiheitjaid 193 (+2), õhutõrjesüsteeme 88 (+1), lennukeid 200 (+1), helikoptereid 162 (+1), droone 405 (+7).

Ukraina poolt allatulistatud lennukite juubeliga on paslik korra võrrelda suurusjärku - umbes samapalju ründelennukeid kokku on Prantsuse või Saksa lennuväel. Nii et üldiselt pole maailmas just väga palju riike, kellel üldse on nii palju lennukeid, kui Ukraina on suutnud selle 2,5 kuuga ära Venemaa sõjas alla lasta.

Ennetamaks korduma kippuvaid küsimusi - ma ei tea metoodikat, mille alusel Ukraina peastaap lisab eelmiste päevade kaotusi sellesse ametlikku statistikasse.

Millal me näeme näiteks neid Bilohorivka pontoonsildade juures 70+ hävitatud masinat - kas need ilmuvad korraga või jupikaupa. Ja millal liidetakse seal hukka saanud seltsimehed, keda pidi olema üsna mitmesaja jagu. Seni on need numbrid pikas perspektiivis ikka sündmuste kirjeldusega kokku jooksnud.

1) Harkivi suunal on Ukraina vägi jõudnud Ternova kandis Venemaa piirini ning üritanud keerata ka lääne poole Vesele peale, kuid sealt on tulnud suurtükituld ning esialgu pole Ukraina vägedel uutest vabastatud küladest veel põhjust raporteerida.

Selge on see, et Harkivi rinne on Vene vägedel lootusetult kokku varisenud, kõik jõud on suunatud mujale ning ainus ratsionaalne järgmine eesmärk oleks mitte lasta ukrainlastel jätkata pealetungi Vovtšanski ja Kupjanski peale ida-suunal, kus nad jõuaksid Izjumi-Slovjanski rünnakuoperatsiooni tagalasse.

2) Izjumist on midagi lõpuks liikuma hakanud ning see väljendus pealetungimanöövrina otse suure maantee koridoris Bogorodõtšne asula suunal. Abilöögid Kasnopillja ja Nova Dmõtrivka peale suurtükitulega ja samuti õhurünnakud Dolõna ja Adamivka küladele, kus on ehk ukrainlaste positsioonid.

Esialgu on Ukraina peastaap hinnanud seda tegevust kui Vene vägede jaoks ebaõnnestunuks ning pole teateid, et Ukraina üksused oleksid kusagilt seal taandunud.

Hävitatud auto Harkivist põhjapoole jääval maantel. Foto: Bernat Armangue/AP Photo/Scanpix

3) Severodonetski operatiivsuunal on igasugused ümberpiiramismanöövrid Vene okupantidel lootusetult takerdunud ning rünnakutegevust on, aga see on praeguseks lokaalse tähtsusega tegevuseks taandunud - võideldakse üksikute külade ja asulate pärast ning suuremates asulates kvartalite ja tänavate pärast.

Eelkõige Rubižne on selline koht, kus Vene okupandid on liikunud väga vaevaliselt. Praegu suurem osa sellest juba okupeeritud. Õhku on lastud sild üle Borova jõe, mis ühendas Rubižnet Severodonetskiga - seda silda on juba korra uuesti ehitatud pärast eelmist okupantide poolt õhkulaskmist 2014. aastal.

Vojevodivka küla nende kahe linna vahel ei paista veel okupeeritud olevat. Lähipäevil kindlasti näeb paremini, kuivõrd on Ukraina suutnud sinna vajalikke reserve liigutada.