IGOR TARO UKRAINA PÄEVIK ⟩ Sjeverodonetski lahing saab Ukraina jaoks suuresti määravaks ka muudel rinnetel

6) Ainus aktiivne piirkond oli Svitlodarski veehoidla lähistel, kus on Dolomitne asulast üritatud Novoluhanski ja Kodema suundades välja liikuda, kuid tulemusteta. See on katse ületada sealkandis veetakistus.

7) Zaporižžja suund on muutusteta. Melitopoli meer on vaid teavitanud, et Venemaa päeva tähistamine ei läinud okupantidel kuigi edukalt. Kümmekond inimest on sealkandis soovinud endale Vene passi. Tundub, et okupantidel on tõsiseid raskusi juubeldavate rahvahulkade leidmisega, et korraldada mingi referendumilaadne toode.